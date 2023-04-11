На диспансеризацию чиновников в Нефтеюганске потратят 1 миллион рублей

в Югре проверят здоровье чиновников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Нефтеюганска готова потратить 1 миллион рублей на диспансеризацию муниципальных служащих. Сейчас мэрия через портал госуслуг объявила конкурс по поиску медицинской организации, которая проведет профосмотр. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

На обследование к психиатрам, гинекологам, урологам, наркологам и другим специалистам за государственный счет отправят 140 чиновников.

Эта диспансеризация носит плановый характер, ее проведут в полном соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития.

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