Сургут и Нижневартовск летом соединит электропоезд

Электропоезд пользуется спросом у жителей двух городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе с 28 мая по 28 октября 2023 года будет курсировать в ежедневном режиме электропоезд Сургут - Нижневартовск и Нижневартовск – Сургут. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сейчас из одного города в другой можно добраться на проходящих поездах, время в пути составляет от 3,5 до 4,5 часов. Люди едут в Нижневартовск на поездах, которые идут из Пензы, Адлера, Волгограда, Барнаула, Астрахани и Новокузнецка.

Напомним, что в Советском районе открыли пути на станции Соболиной, которая была законсервирована с 1998 года. Потребность в использовании станции возникла из-за развития лесной промышленности.