В Каменске-Уральском для садоводов на рейсе запустили большие автобусы

На 15 маршруте запустили автобусы большей вместимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском перед началом дачного сезона на маршруте №15 для садоводов запустили большие автобусы. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Сезон садоводов традиционно начинается в городе 1 мая, однако в администрации Каменска-Уральского отмечают, что уже сейчас число пассажиров на рейсах в сады резко выросло, в связи с чем и было принято решение о запуске на популярном рейсе больших автобусов.

Также известно, что автобусы, курсирующие по маршруту №8, с 16 апреля будут ходить по летнему графику, то есть с раннего утра до позднего вечера. Автобусы №12 и №15 переведут на летнее расписание с 1 мая.