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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:01

В Каменске-Уральском для садоводов на рейсе запустили большие автобусы

Они курсируют по 15 маршруту
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На 15 маршруте запустили автобусы большей вместимости

На 15 маршруте запустили автобусы большей вместимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском перед началом дачного сезона на маршруте №15 для садоводов запустили большие автобусы. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Сезон садоводов традиционно начинается в городе 1 мая, однако в администрации Каменска-Уральского отмечают, что уже сейчас число пассажиров на рейсах в сады резко выросло, в связи с чем и было принято решение о запуске на популярном рейсе больших автобусов.

Также известно, что автобусы, курсирующие по маршруту №8, с 16 апреля будут ходить по летнему графику, то есть с раннего утра до позднего вечера. Автобусы №12 и №15 переведут на летнее расписание с 1 мая.