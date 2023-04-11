В Свердловской области трассу затянуло дымом из-за природного пожара

Угрозы распространения огня нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области автодорогу Р-351 в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского затянуло дымом из-за лесного пожара.
- Возле проезжей части восемь термоточек. Ветер южный. Дым от пожаров тянет на проезжую часть. Видимость - от 50 до 100 метров. На картах выставлены инфоточки о задымлении, - рассказали в «Уралуправтодоре».
На трассе ввели ограничение скорости до 50 километров в час.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что для оказания помощи специалистам лесоохраны в ликвидации лесного пожара от МЧС России привлечено три единицы спецтехники и десять человек личного состава.
Сейчас пожар уже локализован, угрозы распространения огня нет.
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