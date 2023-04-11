На Урале мужчину, который пропал со стаффордом, нашли мертвым

Пропавшего мужчину нашли мертвым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 9 апреля пропал 60-летний Тахир Губайдулин. Мужчина, передвигающийся на костылях, ушел гулять со стаффордом и не вернулся домой. Родственники обратились за помощью к волонтерам «ЛизаАлерт». Спустя два дня мужчину нашли мертвым.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в «ЛизаАлерт».

По словам волонтеров, собака, с которой мужчина пропал, сейчас находится дома. С ней все в порядке.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

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