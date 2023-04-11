Микрорайоны Нового Уренгоя раскрасят в разные цвета

В Новом Уренгое обновят фасады домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новом Уренгое началась реновация фасадов многоквартирных домов. В список попали 70 объектов. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сначала обновят фасады самых первых многоэтажных домов, построенных в Новом Уренгое, а также дома на самых видных маршрутах, которые называют гостевыми. Это Ленинградский проспект, улица 70 лет Октября.

Фасады домов будут раскрашивать в разные цвета. Так, дома на Ленинградском проспекте обновят одним цветов, многоквартирники на Северке – другим, в микрорайоне «Юбилейный» дома украсит другой дизайн.

В администрации города говорят, что реновация фасадов в городе проводится за счет средств окружного и местного бюджетов.