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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 9:28

В центре образования Нижнего Тагила нашли тело мужчины

Страшную находку дети обнаружили в подвале
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
СКР проводит проверку по факту гибели мужчины

СКР проводит проверку по факту гибели мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники обнаружили тело мужчины рядом с входом в подвал Центра образования №1 по адресу улица Карла Либкнехта, 30 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает портал ТагилЛАЙФ.

Известно, что мужчина на протяжении длительного времени страдал от алкоголизма. Ему был 61 год.

По данным регионального следственного комитета ранее этот мужчина едва не погиб на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. По факту гибели горожанина проводится проверка.

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