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НовостиЗвезды11 апреля 2023 9:05

В Екатеринбурге пройдет фестиваль цифрового искусства

Мероприятие проведут 15 и 16 апреля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Фестиваль проведут в здании, где ранее размещался кинотеатр "Салют"

Фестиваль проведут в здании, где ранее размещался кинотеатр "Салют"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в здании бывшего кинотеатра «Салют» 15 и 16 апреля проведут фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Мероприятие пройдет в стиле кибер-панк. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На первом этаже здания участники смогут поиграть в приставки и компьютерные игры 90-х годов, посетить ярмарку и сделать селфи с персонажами игр.

На втором этаже разместится выставка КиберГород3000, включая инсталляцию с изображением Екатеринбурга, каким его видит нейросеть.

На третьем этаже для гостей проведут лекции и воркшопы. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга расскажут о нейробиологии и ее взаимодействии с цифровым искусством.