В Свердловской области за полгода на горячую линию по мобилизации поступило более 20,5 тысяч обращений

Горячая линия работает с сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за полгода на горячую линию по мобилизации поступило 20 643 обращений от мобилизованных и их родственников. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в нашем регионе.

- Чаще всего на горячую линию звонили по поводу отсутствия медкомиссий и обмундирования, задержек с оформлением документов мобилизованных (личных жетонов, банковских карт, прикрепления к воинской части) и плохих бытовых условий во время размещения в сборных пунктах, - рассказали на сайте омбудсмена.

Большинство их звонивших получили помощь. Так в 17 289 случаях свердловчанам была предоставлена юридическая консультация, 10 234 семьям мобилизованных предоставили волонтерскую помощь. Еще 3 150 гражданам операторы помогли оформить банковские карты военнослужащих.

Горячая линия работает с сентября 2022 года. Оставить обращение можно по телефону 8-800-101-91-11.

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