Гостиницу «Исеть» начнут ремонтировать в 2023 году

Реконструкцию гостиницы начнут после подготовки документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостиницу «Исеть» и усадьбу «Товарищества А. Печенкина и К» начнут ремонтировать в 2023 году. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

- Первый шаг - внесение в уставной капитал объектов вновь создаваемого юридического лица, разработка необходимой документации. После получения пакета документов будет начата реконструкция, - рассказал Алексей Кузнецов.

Напомним, ранее мы писали, что здание гостиницы передали МУГИСО для поиска концессионера, однако этот процесс проходил долго, так как памятник архитектуры переделывать под современные требования или просто снести нельзя. Именно поэтому переговоры с застройщиками «Маяк» и «Атомстройкомплекс» заходили в тупик. В качестве инвестора в итоге согласился выступить «Деловой дом на Архиерейской». Переговоры с компанией еще идут.

В январе 2021 года корпорация «Маяк» заявилась на реконструкцию гостиницы «Исеть». Предполагалось, что в этот проект будет вложено порядка 400 миллионов рублей. Планировалось, что объект культурного наследия отреставрируют и будут использовать еще 49 лет.

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