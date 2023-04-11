На шахте «Южная» в Свердловской области произошел пожар

Пожар произошел на отметке -240 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На шахте «Южная» в Свердловской области ночью 11 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Ночью 11 апреля в экстренные службы Кушвинского городского округа поступило сообщение о происшествии на шахте «Южная». Прибывшие на место силы Военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров

Пожар произошел на отметке -240 метров. Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности шахты. Также устанавливаются причины возгорания.

Напомним, в 2021 году на шахте «Южная» произошла трагедия. Во время смены погиб 42-летний рабочий. Мужчина выполнял работу по формированию железнодорожных составов на подъездных путях станции. Предположительно в результате нарушения правил безопасности он получил удар вагоном, который толкал электровоз.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru