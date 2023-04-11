Во время пожара в общежитии на Химмаше пострадал человек

Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и большим количеством людей в доме Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во время пожара в общежитии на Химмаше утром 11 апреля пострадал человек. С отравлением продуктами горения его доставили в больницу. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

- Огнеборцами из дома с помощью спасательных устройств спасены 6 человек, в том числе 2 детей, - рассказали спасатели. - Еще 10 человек были эвакуированы по лестничным маршам.

В квартире, по данным МЧС, горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и большим количеством людей в доме.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На пожаре работали 44 человека личного состава и 13 единиц пожарно-спасательной техники. В 07:56 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через 10 минут открытое горение было ликвидировано.

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