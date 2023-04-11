На Химмаше из-за пожара из общежития эвакуируют людей

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

На Химмаше утром 11 апреля произошел пожар в общежитии на улице Дагестанской. Огонь вспыхнул на восьмом этаже девятиэтажки. Из здания эвакуируют людей.

- В 07:19 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие первые пожарно-спасательные подразделения установили, что идет густой дым из окна квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома коридорного типа. Проводится разведка пожара и эвакуация людей из дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 9 апреля в квартире жилого дома на улице Ярославской вспыхнул пожар. Огонь охватил помещение на 16 этаже. На площади 18 квадратных метров горели домашние вещи. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 16 человек, в том числе двое детей.

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