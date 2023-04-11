Омбудсмен сообщила о шести освобожденных из плена военнослужащих из Свердловской области

Шесть военнослужащих вернулись из плена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о шести освобожденных из плена военнослужащих из Свердловской области.

- Поклон моим коллегам и друзьям, всем, кто наших ребят освобождал. А еще наших глав и руководителей предприятий, которые первыми привозили нам документы, - написала на своей странице во «ВКонтакте» Татьяна Мерзлякова. - К сожалению, другие ребята еще остаются в плену. Верю, очень верю, что когда-нибудь и они вернутся домой.

Напомним, ранее о нескольких свердловчанах, которых удалось вернуть домой из украинского плена сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, это мужчины из Карпинска, Краснотурьинска и Екатеринбурга.

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