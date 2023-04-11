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НовостиПолитика11 апреля 2023 2:53

Омбудсмен сообщила о шести освобожденных из плена военнослужащих из Свердловской области

Татьяна Мерзлякова поблагодарила тех, кто помогал освобождать свердловчан
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Шесть военнослужащих вернулись из плена

Шесть военнослужащих вернулись из плена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о шести освобожденных из плена военнослужащих из Свердловской области.

- Поклон моим коллегам и друзьям, всем, кто наших ребят освобождал. А еще наших глав и руководителей предприятий, которые первыми привозили нам документы, - написала на своей странице во «ВКонтакте» Татьяна Мерзлякова. - К сожалению, другие ребята еще остаются в плену. Верю, очень верю, что когда-нибудь и они вернутся домой.

Напомним, ранее о нескольких свердловчанах, которых удалось вернуть домой из украинского плена сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, это мужчины из Карпинска, Краснотурьинска и Екатеринбурга.

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