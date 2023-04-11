Подполковник полиции, задержанный в Екатеринбурге, признал вину

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков написал явку с повинной. Об этом сообщает Е1.RU. По данным издания, оперативники ФСБ задержали Ивана Ергеледжи с мечеными купюрами.

- По предварительной информации, он взял деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска в обмен на часть доходов от вырубки леса, - сообщил изданию информированный источник, близкий к силовым структурам. - Его приняли, когда он нес долю своему товарищу - борцу с экономическими преступлениями. Товарищ должен был помочь отменить проверки.

По данным инсайдера, так как подполковник не мог повлиять на количество проверок, ему вменили не взятку, а мошенничество. В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ФСБ Свердловской области задержание подполковника не комментируют.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru