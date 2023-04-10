В Екатеринбурге нашли гараж, в котором подпольно готовили соленья

Товар отправляли в магазины и киоски. Фото: Telegram-канал «Дно Исети»

В Екатеринбурге в одном из гаражей на Сортировке нашли подпольное производство солений. Их готовили в антисанитарных условиях. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дно Исети».

Производство обнаружили собственники и сотрудники полиции. В гараже готовили различные соления и маринады. Далее их отправляли на «Овощебазу №4». После чего опасный товар распространяли по магазинам и киоскам области.

- На место выехали сотрудники дежурной части отдела полиции № 11. Гражданина и женщину, которая готовила продукты, доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Начата проверка, - рассказал глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

В гараже готовили различные маринады и соленья. Фото: Telegram-канал «Дно Исети»

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее, летом 2022 года, в Екатеринбурге накрыли подпольную стоматологию. Она находилась в районе Эльмаш. В учреждении не соблюдались санитарные нормы.

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