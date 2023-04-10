В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой парень

Молодого человека забрали медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из окна выпал молодой парень. Инцидент произошел в семь вечера в Академическом. Об этом сообщает очевидец порталу «Е1».

Парень выпал из окна дома по адресу Михеева, 2. Жители услышали подозрительным шум под окнами. Тело юноши нашли между четвертым и пятым подъездом. К нему быстро сбежались люди. По предварительной информации, молодой человек выпал из восьмого этажа и остался жив.

- Говорят, выпал мальчик, возможно, 17 лет. Скорая и полиция были, но уже уехали. Ребенка забрали на скорой. Дети гуляют, следов крови нигде нет. Увезли на скорой с мигалками, пакетом не накрывали. Видела, как шевелил локтем перед погрузкой на носилки, - рассказал свидетель инцидента.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступало.

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