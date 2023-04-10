Была отложена передача квартир общей площадью 219,7 тысячи «квадратов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сразу 16 новостроек будут сданы позже намеченного срока, это на треть больше, чем годом ранее. По данным проектным декларациям, размещенных на сайте «Дом.РФ», была отложена передача квартир общей площадью 219,7 тысячи «квадратов».

Также одновременно с этим вырос средний срок просрочки, если годом ранее это было пять месяцев, то сейчас – шесть с половиной месяцев.

- Девелоперы и раньше иногда срыва сроки передачи квартир, но просрочка в редких случаях превышала три месяца. После начала спецоперации власти освободили застройщиков от выплат неустоек по нарушениям условий договоров долевого участия, - говорится в документах.

При этом участники строительного рынка говорят, что на практике нет смысла искусственно затягивать сроки передачи ключей дольщикам.

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