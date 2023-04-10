Свердловский предприниматель отправился в тюрьму за украденные 58 миллионов

Подельника екатеринбуржца также осудили
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Екатеринбурга отправился в тюрьму за украденные 58 миллионов. 61-летнего мужчину приговорили к пяти года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
С апреля 2010 по ноябрь 2013 года предприниматель сговорился с двумя коллегами. Мужчины решили забрать себе часть денег, выделенных на поддержку малого бизнеса и среднего предпринимательства.
Через подконтрольные ООО мужчина похищал средства из бюджета. Он подделывал документы. Так у него получилось забрать себе 58 миллионов рублей.
- Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.
Подельника свердловчанина еще в 2021 году осудили за мошенничество. Он отправился в колонию на два года. Уголовное дело в отношении третьего мужчины на данный момент находится на рассмотрении.
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