Свердловский предприниматель отправился в тюрьму за украденные 58 миллионов

Подельника екатеринбуржца также осудили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга отправился в тюрьму за украденные 58 миллионов. 61-летнего мужчину приговорили к пяти года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С апреля 2010 по ноябрь 2013 года предприниматель сговорился с двумя коллегами. Мужчины решили забрать себе часть денег, выделенных на поддержку малого бизнеса и среднего предпринимательства.

Через подконтрольные ООО мужчина похищал средства из бюджета. Он подделывал документы. Так у него получилось забрать себе 58 миллионов рублей.

- Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.

Подельника свердловчанина еще в 2021 году осудили за мошенничество. Он отправился в колонию на два года. Уголовное дело в отношении третьего мужчины на данный момент находится на рассмотрении.

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