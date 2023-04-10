Автоинспекторы выяснили, что ребенок переходил дорогу, не спешившись. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик на самокате угодил под колеса иномарки, переходя дорогу по «зебре». Инцидент произошел вечером 10 апреля на улице Латвийской. Пострадавшего школьника увезли в больницу с различными травмами.

Автоинспекторы выяснили, что ребенок переходил дорогу, не спешившись.

- Установлено, что за рулем Nissan Almera находился 35-летний мужчина со стажем вождения. Водитель рассказал, что остановился, чтобы пропустить транспортное средство, выезжающее со двора, когда начал движение, неожиданно с левой стороны на самокате выехал мальчик, - отметили в отделении пропагнды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мужчина добавил, что применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать наезда.

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