В лесу были найдены 64 свертка. Фото: МО МВД по Свердловской области

Полицейские Асбеста задержали закладчиков с синтетическими наркотиками. При молодых людях нашли почти два грамма метадона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в конце марта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле лесного массива задержали 41-летнего рецидивиста и его спутницу 26 лет. Оба оказались безработными.

Во время осмотра леса были найдены 64 свертка с веществами. Их исследовали эксперты. Как оказалось, в них находились синтетические наркотики метадон. Масса вещества составила 1,97 грамма, это считается крупным размером.

- Наркотик задержанные пытались сбыть через интернет делая закладки, однако так и не смогли довести задуманное до логического финала, увлекательный процесс прервали сотрудники полиции, - рассказали в полиции.

У закладчиков изъяли телефоны, там полицейские нашли переписку с заказчиком и различные фото свертков. Девушка в содеянном призналась, а мужчина до сих пор отрицает свою причастность. Было возбуждено уголовное дело, молодых людей заключили под стражу.

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