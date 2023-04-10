Под Нижним Тагилом простились с 30-летним уральцем, погибшим во время спецоперации на Украине

Фото: страница главы округа Дмитрия Летникова в социальных сетях

Под Нижним Тагилом простились с 30-летним Михаилом Суминым, который погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина был выпускником школы № 24 в поселке Горноуральский и принимал активное участие в различных спортивных мероприятиях.

- После окончания Высокогорского техникума, прошел срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации в Смоленском спецназе в должности снайпера войсковой разведки. После полугода подписал контракт, проходил службу с 2010 по 2013 годы, - рассказал глава округа Дмитрий Летников.

В августе прошлого года Михаил подписал контракт, 28 октября во время эвакуации раненых он подорвался на мине и погиб.

- У Михаила остались двое сыновей. Выражаю свои соболезнования семье и близким Михаила Андреевича. Он с достоинством исполнил воинский долг, мы будем помнить о нем всегда, - добавил Дмитрий Летников.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru