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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:06

Под Нижним Тагилом простились с 30-летним уральцем, погибшим во время спецоперации на Украине

28 октября во время эвакуации раненых Михаил Сумин подорвался на мине
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: страница главы округа Дмитрия Летникова в социальных сетях

Фото: страница главы округа Дмитрия Летникова в социальных сетях

Под Нижним Тагилом простились с 30-летним Михаилом Суминым, который погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина был выпускником школы № 24 в поселке Горноуральский и принимал активное участие в различных спортивных мероприятиях.

- После окончания Высокогорского техникума, прошел срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации в Смоленском спецназе в должности снайпера войсковой разведки. После полугода подписал контракт, проходил службу с 2010 по 2013 годы, - рассказал глава округа Дмитрий Летников.

В августе прошлого года Михаил подписал контракт, 28 октября во время эвакуации раненых он подорвался на мине и погиб.

- У Михаила остались двое сыновей. Выражаю свои соболезнования семье и близким Михаила Андреевича. Он с достоинством исполнил воинский долг, мы будем помнить о нем всегда, - добавил Дмитрий Летников.

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