За помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову обращались жители Карпинска, Краснотурьинска и Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несколько свердловчан удалось вернуть домой из украинского плена. Военнослужащие были участниками спецоперации. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, к нему за помощью обращались близкие уральцев.
- По своим каналам получил информацию об обмене наших парней, чьи родные обращались ко мне за помощью. Парни из Карпинска, Краснотурьинска и Екатеринбурга. Радуюсь за освобожденных, как за своих родных, - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, первый военнослужащий из Свердловской области вернулся в регион в апреле прошлого года.
- Мы одного, самого первого, уже вернули. Это большая радость для нас. Будем работать дальше. Занимаемся ребятами вплотную, - рассказывала тогда Татьяна Мерзлякова «КП-Екатеринбург».
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