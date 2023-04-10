В сквере у метро в Екатеринбурге нашли труп мужчины

На месте уже работает наряд ППСП

В Екатеринбурге в сквере около метро Динамо прохожие нашли труп мужчины. По предварительным данным, в смерти мужчины нет ничего криминального.

- Рядом с телом сидят его близкие. Стало плохо с сердцем, криминала нет. На месте уже работает наряд ППСП, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

В полиции и следственном комитете уточняют данные о происшествии.

Напомним, в Екатеринбурге 12 марта во дворе многоэтажки нашли труп мужчины. ЧП произошло по адресу Рощинская, 21, корпус 2, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Как рассказали подписчики канала, вероятнее всего, человек выпал с высокого этажа жилого дома. На месте работает полиция.

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