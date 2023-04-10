Сотрудники ГИБДД Алапаевска провели проверку должников

Рейд прошел с 3 по 7 апреля. Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Сотрудники ГИБДД Алапаевска вместе с судебными приставами провели проверку должников. Рейд прошел с 3 по 7 апреля. Об этом сообщили в МО МВД России «Алапаевский».

Автоинспекторы проверяли у свердловских водителей задолженность по штрафам по базам учета нарушений ПДД. А судебные приставы наличие неуплат за кредиты и налоги.

- Кроме того, в рамках операции инспекторы провели с водителями разъяснительные беседы о необходимости обязательной и своевременной оплаты штрафов, наложенных полицией за совершение административных правонарушений, - рассказали в полиции.

Во время рейды удалось проверить 20 автолюбителей. Должникам выписали три требования явки к судебному приставу. Один из водителей своевременно не оплатил штраф за нарушение ПДД. Было составлено административное дело.

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