За медицинской помощью обратились уже 303 человека, треть из них – это дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области растет число пострадавших от укусов клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились уже 303 человека, треть из них – это дети.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 39 муниципалитетах; в Екатеринбурге от них пострадали 105 человек. В лабораториях исследовано 103 особи. Клещевой энцефалит обнаружен в 1,9% проб, иксодовый клещевой боррелиоз - в 20,2%, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что Свердловская область, как и вся территория Большого Урала, относится к территориям, где есть высокая активность клещей и, следовательно, большой шанс заразиться клещевым энцефалитом. Учитывая это, уральцы часто делают, как это называют в народе, «прививку от клеща».