Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область на три дня накроет смогом. Синоптики сообщают, что предупреждение о дымке будет действовать с 20:00 10 апреля до 20:00 13 апреля.

- Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 13 апреля, - уточнили в Уральском гидрометцентре.

Ранее стало известно, что свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным синоптиков, 10 апреля его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Специалисты призывают жителей региона соблюдать меры безопасности.

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