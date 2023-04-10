В Екатеринбурге двоих рецидивистов осудили за организацию ячейки АУЕ* в колонии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге двоих рецидивистов осудили по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Во время разбирательства выяснилось, что 34-летний мужчина и его 44-летний товарищ в 2021 году организовали и руководили ячейкой АУЕ*.

- Подсудимые, действуя в соответствии с исповедуемыми ими противоправными взглядами, применяли насилие в отношении других осужденных, в том числе за их сотрудничество с администрацией учреждения, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Вскоре деятельность ячейки была выявлена и пресечена. В отношении организаторов возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии, участие в экстремистской деятельности, а также применение насилия.

- Приговором суда 34-летнему подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Второго приговорили к шести годам колонии. Кроме того, обоим назначено последующее ограничение свободы на два и год соответственно, - добавили в Следственном комитете.

*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.