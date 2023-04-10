Жители двух районов Екатеринбурга могут бесплатно посещать творческие встречи

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

Примечательно, что они ориентированы на людей определенных социальных и возрастных групп и помогут им справиться с типичными для этих групп трудностями.

Молодых мам в клубе отвлекают от повседневных забот танцевальными занятиями и телесными практиками. Каждое воскресенье для них проводится двухчасовая практика экстатик-дэнс. Это одновременно свободный танец и динамическая медитация, снимающая усталость и психологические зажимы — те самые заветные «два часа для себя». Практика позволяет молодым мамам сбрасывать накопленный стресс через движение и танец. Ведёт экстатик-дэнс Кристина Рогожина, многодетная мама из Академического, художник, сценограф и тренер творческих состояний.

Подростков в возрасте от 11 о 14 лет ждут в «Клубе молодых». В этом возрасте сложнее всего «держать баланс», в отношениях с родителями нередки сложности. В клубе подростки учатся высказываться с помощью творчества – пения, танцев, фотографии. С подростками работают наставники: певица Флора Бичахчян, художница Лиза Нестерова (Sobachia Kartoha), фотограф и психолог Марат Габдрахманов и другие.

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

По четвергам с 19 до 21 в клубе работает «клуб старших» – для людей старше 55 лет. Участникам этого клуба предложат использовать свои знания и богатый жизненный опыт в обсуждении фильмов, дегустации китайского чай и парфюмерных ароматов.

Инициатором организации клубов выступил крупный уральский застройщик – компания «Атомстройкомплекс». Клубы будут работать на базе нового соседского центра в ЖК «NOVA Park». Первый визит на любое мероприятие бесплатный, однако ввиду ограниченного количества мест необходима предварительная регистрация по ссылке https://taplink.cc/sosedskiy_center. Пока клубы работают в экспериментальном режиме в течение двух месяцев – если формат хорошо себя зарекомендует, его ждет развитие.

– Чтобы построить город будущего, недостаточно только возводить комфортные и красивые жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, благоустраивать парки и набережные. Городу нужны счастливые, активные жители. Надеемся, что площадки для общения, проведения творческих мероприятий, которые мы закладываем в своих проектах, помогут создавать прочный фундамент гармоничных отношений между людьми, окажут психологическую и дружескую поддержку тем, кому она необходима, – отметил Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс».