Нововведения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц изменится схема движения автобуса № 54 Синие Камни – Краснолесье. Нововведения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова, они будут действовать с 15 апреля по 9 мая.

- В путь следования включат остановочные пункты «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Вильгельма де Геннина», при этом остановка «Анатолия Мехренцева» будет временно исключена, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Схема движения будет выглядеть следующим образом: улица Вильгельма де Геннина – Проспект Академика Сахарова – улица Анатолия Мехренцева – далее по маршруту (в прямом направлении).

Ранее стало известно, что в поселке Северка «Водоканал» на три месяца закроет движение транспорта на улице Садовой. Ограничения на участке от переулка Набережного до улицы Победы будут действовать с 15 апреля по 13 июля.

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