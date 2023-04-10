Нововведения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге почти на месяц изменится схема движения автобуса № 54 Синие Камни – Краснолесье. Нововведения вызваны строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова, они будут действовать с 15 апреля по 9 мая.
- В путь следования включат остановочные пункты «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Вильгельма де Геннина», при этом остановка «Анатолия Мехренцева» будет временно исключена, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Схема движения будет выглядеть следующим образом: улица Вильгельма де Геннина – Проспект Академика Сахарова – улица Анатолия Мехренцева – далее по маршруту (в прямом направлении).
Ранее стало известно, что в поселке Северка «Водоканал» на три месяца закроет движение транспорта на улице Садовой. Ограничения на участке от переулка Набережного до улицы Победы будут действовать с 15 апреля по 13 июля.
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