В Нижневартовске назвали даты общегородских субботников

Город будут прибирать в течение месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске общегородские субботники пройдут с 21 апреля по 26 мая. Проходить они будут каждую неделю. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В субботниках участие может принять любой желающий горожанин, а также общественные организации и предприятия любых форм собственности.

Также вартовчан зовут прибрать места, где регулярно проводятся общественные мероприятия. Например, 21 и 28 апреля, 4 и 5 мая будут прибирать площадки, где проводится парад в честь Дня Победы, а также фестиваль «Самотлорские ночи».