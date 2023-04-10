Бывшее здание «Коляда-театра» в Екатеринбурге продали на торгах

«Коляда-театр» располагался в этом помещении с 2006 по 2014 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшее здание «Коляда-театра» на Тургенева, 20, в Екатеринбурге продали на торгах. Памятник архитектуры «Дом М.И. Маева» ушел с молотка за шесть миллионов рублей, его выкупило ООО «ВК Плюс».

По данным фонда имущества Свердловской области, еще в прошлом году эта компания арендовала дом писателя Аркадия Гайдара у Ельцин Центра.

Напомним, что «Дом Маева» пытались продать неоднократно, на аукционах за него просили от восьми до одиннадцати миллионов рублей.

«Коляда-театр» располагался в этом помещении с 2006 по 2014 год. Само здание построили в 1917 году на правой стороне улицы Тургенева. Дом являлся составной частью усадьбы наследников чиновника Маева.

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