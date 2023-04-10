В Первоуральске пара пыталась купить хомяка с помощью карты, утерянной школьницей

Фото: «Инцидент Первоуральск»

В Первоуральске молодые люди пытались приобрести хомяка с помощью чужой карты. Как сообщил отец девочки, школьница уронила свою детскую карту в зоомагазине. Этой находкой решили воспользоваться посетители магазина. Они не спешили ее вернуть девочке и решили распорядиться ее деньгами.

- Вместо того, чтобы ее вернуть, они решили купить хомяка за 492 рубля. Причем совершили две попытки. Но моя дочь обнаружила пропажу, заблокировала карту и вернулась в зоомагазин. На входе она столкнулась с этой парой. Продавец сказала моей дочке, что по ее карте пытались осуществить покупку, но безуспешно. Моя дочь осталась голодной на весь день, так как наличных денег у нее не было, - рассказал Дмитрий Черняков.

Мужчина рассказал, что в полицию с заявлением не обращался. Позднее, пластиковую карту нашли сотрудники соседнего магазина на улице.

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