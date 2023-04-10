Найден участник смертельного ДТП под Нижним Тагилом

В аварии погиб человек. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли участника смертельного ДТП на Южном подъезде к городу. Он в момент ДТП ехал на автомобиле Lada Priora и могу спровоцировать столкновение автомобилей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

9 апреля водитель Kia погиб, после того, как в иномарку влетел Renault после обгона Lada Priora. В аварии также пострадал водитель второй иномарки и 14-летняя пассажирка первой иномарки.

Водитель Lada Priora сказал, что не слышал звуков от столкновения иномарок, поэтому продолжил поездку. 25-летний мужчина ранее не один раз привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, его лишили прав на 19 месяцев из-за отказа проходить медицинское освидетельствование, но решение не вступило в законную ситу, так как сейчас оно находится в стадии обжалования.

По словам водителя, он в момент ДТП был один, и ехал со стороны улицы Садоводов в сторону поселка Николо-Павловское. По пути он обогнал Renault после чего перестроился на другую полосу. Потому автомобиль «вильнул» и продолжил движение. Разбор ДТП продолжается.