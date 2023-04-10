В Ханты-Мансийске аварийным признали частный дом, построенный 29 лет назад

В ХМАО активно расселяют аварийное жилье Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В Ханты-Мансийске 46 домов, которые по состоянию на 1 января 2023 года признаны аварийными, подлежат сносу. Сейчас в них проживает около 500 жителей югорской столицы. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В список жилых домов, которые снесут, попали двухэтажные деревянные дома, частные двухквартирные дома. Самый старый дом, который попал в список, расположен по улице Лермонтова, он построен в 1942 года, сейчас в нем проживают четыре человека. В списке есть частный дом, построенный в переулке Озерном, который построен в 1994 году. Сейчас ему всего 29 лет.

Жильцов этого дома расселят до конца 2026 года, половина из них получит новое жилье до нового года.