Каменск-Уральский похвалили за работу по развитию туризма

Каменск-Уральский постепенно превращается в один из туристических центров Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин высокого оценил старания Каменска-Уральского в процессе развития туризма в городе. Об этом пишет портал KU66.RU.

Ионин обратил внимание на то, что в феврале этого года в городе открылся местный туристический информационный центр, который стал третьим в России. Также он отметил городской космофест «Космодень», который проведут в Каменске-Уральском 15 июля.

Ранее проект «Пространство Старый Каменск» вошел в число победителей регионального туристического конкурс «Уральский каникулы».