В Екатеринбурге открыли станцию «Площадь 1905 года»

Пассажиры заполонили станцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 10 апреля была экстренно закрыта станция метро «Площадь 1905 года». Движение было ограничено из-за падения молодого человека на рельсы. Прибывшие к месту происшествия медики оказали ему экстренную помощь в метрополитене.

Пострадавшего молодого человека экстренно подняли с платформы и доставили в медучреждение. Очевидцы рассказывали «КП-Екатеринбург», что парня вынесли на улицу уже перебинтованным. Он был сильно покалечен и потерял сознание. Судя по внешнему виду, у него наиболее сильно пострадала голова и рука.

Ранее в полиции Екатеринбурга рассказывали, что пострадавший парень из Верх-Исетского района. Правоохранителям он сообщил, что его зовут Максим, он 2004 года рождения.

Происшествие остановило работу метрополитена в одном направлении на полтора часа. В настоящее время движение восстановлено и поезда продолжают движение.

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