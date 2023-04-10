В полиции рассказали о пострадавшем в екатеринбургском метро

Пассажиров попросили покинуть станцию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 10 апреля на станции метро «Площадь 1905 года» человек упал на рельсы. Движение поездов было остановлено, а пассажиров попросили покинуть станцию. В метрополитене Екатеринбурга также подтверждали падение мужчины на пути.
Прибывшие на место бригады реанимации оказали экстренную помощь молодому человеку. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
- Пострадавшим оказался житель Верх-Исетского района Екатеринбурга по имени Максим 2004 года рождения. Он сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Его подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Более точные обстоятельства инцидента выясняет полиция, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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