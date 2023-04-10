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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:17

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге на пути упал человек

Движение поездов остановлено
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ЧП произошло на станции метро «Площадь 1905 года»

ЧП произошло на станции метро «Площадь 1905 года»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге днем 10 апреля на пути упал человек. Движение поездов остановлено.

- Остановлено движение поездов в сторону станции «Ботаническая» в связи с падением человека на пути, - сообщили в Telegram-канале «Екатеринбургский метрополитен».

О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбургском метрополитене, на станции «Площадь 1905 года», девушка упала на пути. К счастью, она осталась жива. Поезд в этот момент уже успел остановиться.

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