На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге на пути упал человек

ЧП произошло на станции метро «Площадь 1905 года»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге днем 10 апреля на пути упал человек. Движение поездов остановлено.
- Остановлено движение поездов в сторону станции «Ботаническая» в связи с падением человека на пути, - сообщили в Telegram-канале «Екатеринбургский метрополитен».
О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбургском метрополитене, на станции «Площадь 1905 года», девушка упала на пути. К счастью, она осталась жива. Поезд в этот момент уже успел остановиться.
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