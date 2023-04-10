Следственный комитет заинтересовался избиением мальчика-сироты в уральском садике

Фото: сайт детского сада «Искорка»

В поселке Мартюш под Каменском-Уральским семья юриста Сергея Барсукова увидела жуткую картину в садике «Искорка». По их словам, соцпедагог, сопровождавшая мальчика-сироту, избила его за непослушание. Женщина ударила мальчика руками, а после таскала за воротник. Юрист обратился в Следственный комитет, чтобы поставить сотрудников в известность.

Теперь региональный СК будет проверять причастных к произошедшему.

- В территориальный отдел СК России по Свердловской области поступило сообщение о произошедшем инциденте, в ходе которого сотрудница учреждения применила физическое насилие к одному из воспитанников за непослушание. С целью проверки информации и установления обстоятельств организовано проведение процессуальной проверки, - сообщили в пресс-службе областного СКР.

В самом детском саду произошедшее пока не комментируют.

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