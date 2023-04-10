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НовостиНедвижимость10 апреля 2023 8:01

В Надыме реконструируют аэропорт

Воздушная гавань станет более комфортна для пассажиров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
пассажирам воздушной гавани станет комфортнее

пассажирам воздушной гавани станет комфортнее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 года в Надыме стартует реконструкция аэропорта. Сначала здесь реконструируют привокзальную площадь и парковку, которые станут более удобными для прибывающих в воздушную гавань пассажиров. Также будут созданы нормальные условия для движения общественного транспорта. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Также в планах властей Ямало-Ненецкого автономного округа – соединить действующий корпус аэропорта с соседним корпусом при помощи теплого перехода, что также сделает объект более комфортным.

Отметим, что 9 апреля в аэропорту Надыма, который носит имя политика Виктора Черномырдина, открыли его барельеф.