В Надыме реконструируют аэропорт

пассажирам воздушной гавани станет комфортнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 года в Надыме стартует реконструкция аэропорта. Сначала здесь реконструируют привокзальную площадь и парковку, которые станут более удобными для прибывающих в воздушную гавань пассажиров. Также будут созданы нормальные условия для движения общественного транспорта. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Также в планах властей Ямало-Ненецкого автономного округа – соединить действующий корпус аэропорта с соседним корпусом при помощи теплого перехода, что также сделает объект более комфортным.

Отметим, что 9 апреля в аэропорту Надыма, который носит имя политика Виктора Черномырдина, открыли его барельеф.