Дома снесут для строительства улицы Татищева от улицы Красноуральской до Викулова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии рассказали, когда начнут сносить дома ради расширения улицы Татищева. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города, завершится оценка помещений предварительно должна в июле 2023 года.

- Проектирование и строительство улицы Татищева включая мероприятия по изъятию и сносу дома по адресу: ул. Заводская, д. 30 планируется в 2023-2027 годах, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что на ВИЗе снесут 13 жилых домов, чтобы расширить улицу Татищева. Постановление об изъятии земель и объектов для муниципальных нужд подписал мэр Алексей Орлов.

Дома снесут для строительства улицы Татищева от улицы Красноуральской до Викулова. Ее хотят расширить до двух полос. Собственникам предоставят другое жилье или выплатят компенсацию.

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