В Екатеринбурге провели первую любительскую выставку собак редкой породы

В мероприятии приняли участие 16 собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 апреля прошла первая любительская выставка собак породы русская псовая борзая. В ней приняли участие как племенные собаки, а так и представители породы без официальных документов, так как часть питомцев их хозяева взяли из приютов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В любительской выставке племенные и неплеменные борзые участвовали на равных. Всего в мероприятии приняли участие по 8 представителей каждого пола. Эксперты оценивали участников по соответствию поведения породе, смотрели экстерьер питомцев, их внешний вид, отмечали изъяны.

По словам организаторов, подобные мероприятия важны как для владельцев, так и для самих собак, для которых выставка – отличная возможность социализироваться.