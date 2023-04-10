В Свердловской области ожидается мокрый снег

Арктический воздух, опустившийся на Урал, принесет с собой ветер и мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тепло в Свердловскую область вернется нескоро. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают на этой неделе прохладную погоду. Местами, согласно прогнозу, даже пройдет мокрый снег. Все дело в арктическом воздухе, опустившемся на Урал. Сегодня, 10 апреля, ожидается, что столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов.

- Прохладно будет и во вторник. В среду, 12 апреля, погода вернется к средним многолетним показателям: ночью 0... -5 градусов, днем +6... +11 градусов. Еще одна порция холодного воздуха поступит в конце рабочей недели, 14 апреля, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Осадков в этот период немного: небольшой мокрый снег, дождь вероятен в основном на севере и востоке Свердловской области в понедельник и пятницу (10 и 14 апреля).

Также, согласно прогнозам, ближайшие три дня в регионе ожидается сильный ветер, местами с порывами до 18 метров в секунду.

В выходные дни, 15-16 апреля, как ожидается синоптиками, ночью столбики термометров покажут от -3 до -7 градусов, днем от +3 до +7 градусов. Потепление прогнозируется к концу второй десятидневки. По прогнозам Уральского гидрометцентра, в регионе потеплеет на пять градусов.

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