Претендентки на титул «Краса России» из Екатеринбурга отправятся в финальный этап конкурса в Сочи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге завершился отборочный этап конкурса «Краса России». Обладательницей короны стала Евгения Путилова, сообщает E1.RU. Девушка ведет прогноз погоды на телеканале ОТВ и работатет тренером по художественной гимнастике.
- Победительницу выбирали эксперты: по фигуре, возрасту, выступлению на сцене, настроению в целом, - рассказал изданию ведущий конкурса Илья Хомутов. - Каждую участницу оценивали по пятибалльной шкале. Мы выбрали победительницу отборочного этапа, а дирекция - еще одну участницу.
Выбор дирекции пал на Анастасию Аннинову. Претендентки на титул «Краса России» из Екатеринбурга отправятся в финальный этап конкурса в Сочи.
За победу боролись 14 девушек. Они готовились к конкурсу три недели.
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