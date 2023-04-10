Претендентки на титул «Краса России» из Екатеринбурга отправятся в финальный этап конкурса в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился отборочный этап конкурса «Краса России». Обладательницей короны стала Евгения Путилова, сообщает E1.RU. Девушка ведет прогноз погоды на телеканале ОТВ и работатет тренером по художественной гимнастике.

- Победительницу выбирали эксперты: по фигуре, возрасту, выступлению на сцене, настроению в целом, - рассказал изданию ведущий конкурса Илья Хомутов. - Каждую участницу оценивали по пятибалльной шкале. Мы выбрали победительницу отборочного этапа, а дирекция - еще одну участницу.

Выбор дирекции пал на Анастасию Аннинову. Претендентки на титул «Краса России» из Екатеринбурга отправятся в финальный этап конкурса в Сочи.

За победу боролись 14 девушек. Они готовились к конкурсу три недели.

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