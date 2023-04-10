Евгений Куйвашев вручил награды 39 выдающимся уральцам

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды РФ, награды Президента России и Свердловской области 39 выдающимся уральцам. В их числе промышленники, учёные, врачи, экологи, работники культуры.

- Особого внимания удостоены промышленники. Наградами федерального и регионального значения отмечены сотрудники ЕВРАЗ НТМК, Уралэлектромеди, Уральского оптико-механического завода, химзавода «Планта», - рассказали в департаменте информполитики региона.

Шесть жителей региона удостоены почетными званиями заслуженного металлурга, учителя, деятеля науки, врача, эколога, работника культуры РФ. Награду также получила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Кроме того, губернатор поздравил председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Анатолия Никифорова, которому было присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области».

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