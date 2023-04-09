В уральском селе Бызово на площади в две тысячи «квадратов» загорелась сухая трава

От огня пострадали 11 построек различного назначения. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В уральском селе Бызово спасатели потушили крупный пожар: днем 9 апреля на пульт дежурного пришло сообщение о возгорании сухой травы. Его быстрому распространению способствовала ветреная погода.

- Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости источников воды. В 19:08 огнеборцам удалось локализовать пожар на площади две тысячи квадратных метров. В 20:40 открытое горение ликвидировано. От огня пострадали 11 построек различного назначения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации последствий пожара задействованы 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в центре Екатеринбурге на улице Куйбышева вспыхнула иномарка. Дым от полыхающей легковушки затянул соседние улицы. Очевидцы происшествия рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что пожарные прибыли примерно за пять минут после вызова.

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