В Ирбите женщина отдала мошенникам 5,7 миллиона, желая заработать на бирже

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите 53-летняя женщина хотела подзаработать на бирже, но наткнулась на мошенников и потеряла 5,7 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что в марте она увидела заманчивое предложение о регистрации на сайте торговой площадки.

Сначала женщина под руководством «консультанта» совершила мелкие сделки, и постепенно сумма росла. В какой-то момент ей предложили оформить крупный кредит, но женщина испугалась обмана.

- Тогда консультант помог ей вывести с ее брокерского счета 1.500 рублей и сам пополнил ее брокерский счет на 52.000 долларов, после чего женщина ему поверила, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Тогда-то женщина и взяла кредит на 4,5 миллиона и начала переводить деньги на «специальные» счета. Когда же она попыталась вывести определенную сумму, ей сказали, что ее счета заблокированы, и нужно внести еще несколько тысяч долларов.

Только тогда она поняла, что ее обманывают, на тот момент в руках у мошенников было 5,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

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