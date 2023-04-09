Мужчина заверил, что купил «запрещенку» для личного употребления
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил наркотики. Полицейские были на дежурстве, когда заметили подозрительного прохожего на улице Амундсена. При виде полицейских он бросил на землю пакетик с неизвестным веществом.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. А мужчину доставили в дежурную часть.
- Задержанным оказался 37-летний мужчина, который нигде не работает. Впоследствии эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона весом 0,54 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.
Мужчина заверил, что купил «запрещенку» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».
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