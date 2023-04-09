В центре Екатеринбурга мужчина выгуливал ребенка на поводке

Фото: скриншот видео

В самом центре Екатеринбурга случайные прохожие застали необычную сцену: на плотинке мужчина выгуливал маленького ребенка на поводке. Очевидцы засняли прогулку на видео и рассказали, что все произошло вечером 8 апреля.

- Малыш ползал на четвереньках, при это его держали на поводке, через некоторое время его сняли, - рассказывают очевидцы паблику «Инцидент. Екатеринбург».

При этом мнения комментаторов разделились, если одни называли произошедшее дикостью, то вторые предположили, что это могло быть специальное приспособление для детей.

- Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком. Правоохранители призывают данного мужчину самостоятельно связаться с полицией, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

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